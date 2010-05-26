Уралхимпласт вручил именные стипендии ученикам подшефной школы

Конкурс проводится среди учащихся образовательных учреждений Нижнего Тагила, с которыми предприятие сотрудничает в рамках программы развития социального партнерства. Именные стипендии Уралхимпласта получили призеры конкурса «Ученик года» из школы № 20: лидеры рейтингов успеваемости, победители олимпиад, научно-практических конференций. Размеры стипендий от 500 до 1,5 тысяч рублей, отмечает пресс-служба предприятия.