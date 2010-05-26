В Екатеринбурге покажут первый фильм Бэнкси — автора знаменитых «целующихся полицейских»

Считается, что художник, неформал, арт-хулиган Роберт Бэнкс родился в 1974 году в Бристоле. Сначала он рисовал свои антивоенные и антикапиталистические рисунки от руки, а затем решил использовать трафареты. Сегодня это стало его фирменным стилем.

Бэнкси стал известен после своего выступления на западном берегу реки Иордан. Не испугавшись предупредительных выстрелов израильских солдат, художник нарисовал на разделительной стене девочку, улетающую из этого ада на воздушных шарах.

Позднее сотрудники Британского Музея обнаружили на стене изображение пещерного человека, толкающего впереди себя тележку из супермаркета. Символом признания Бэнкси стал тот факт, что рисунок не был уничтожен, а, напротив, стал частью экспозиции. Более того, уличный гений удостоился премии «Величайшие великобританцы» в номинации «Искусство», однако так и не открыл миру своего лица.

Фильм «Выход через сувенирную лавку» («Exit through the gift shop») – это очередная порция хулиганства от Бэнкси. Картина рассказывает невероятную историю о том, как французский буржуа из Лос-Анджелеса стал кинодокументалистом, попытался разыскать Бэнкси и снять о нем фильм. В ответ на эту попытку художник изготовил собственное кино. Камера неотступно следует за французом, фиксируя его превращение из наблюдателя - сначала в ярого поклонника стрит-арта, а затем – и в художника.

Возможность увидеть этот фильм досталась далеко не всем жителям России. Однако на этой неделе премьера «Выхода через сувенирную лавку» пройдет в Екатеринбурге, Уфе и Магнитогорске.

Пресс-показ картины состоится 28 мая (пятница) в кинотеатре «Салют».Начало в 18.00.