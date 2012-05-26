Начинается трансляция финала «Евровидения-2012». Держим кулачки за «Бурановских бабушек»

«Бабушки» подошли к мероприятию крайне ответственно, пишут информационные агентства. Несмотря на то, что они воспринимают конкурс как праздник и возможность повеселиться, группа не нарушает режим, который расписан буквально по минутам. Между тем, конкурсантки в прямом эфире на канале «Россия 1» рассказали, что не забывают про домашние дела. Коровы, куры, картошка, колорадские жуки и ненакормленные домочадцы – вот о чем переживают бабушки.