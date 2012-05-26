Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Начинается трансляция финала «Евровидения-2012». Держим кулачки за «Бурановских бабушек»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Начинается трансляция финала «Евровидения-2012». Держим кулачки за «Бурановских бабушек»

27 мая 2012, 00:56Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?