Начинается трансляция финала «Евровидения-2012». Держим кулачки за «Бурановских бабушек»
Участницы из России – фаворитки конкурса, по мнению многих компетентных критиков и букмекеров. Под песню «Party for Everybody» («Вечеринка для всех») танцуют даже охранники «Евровидения» на его репетициях.
В эти минуты начинается трансляция финала международного музыкального конкурса «Евровидение-2012» на канале «Россия 1». Россия выступает под номером 6.
«Бабушки» подошли к мероприятию крайне ответственно, пишут информационные агентства. Несмотря на то, что они воспринимают конкурс как праздник и возможность повеселиться, группа не нарушает режим, который расписан буквально по минутам. Между тем, конкурсантки в прямом эфире на канале «Россия 1» рассказали, что не забывают про домашние дела. Коровы, куры, картошка, колорадские жуки и ненакормленные домочадцы – вот о чем переживают бабушки.
Посмотрим, повторят ли они подвиг Димы Билана на конкурсе в 2008 году. Кстати, победитель «Евровидения», по данным «Экспресс-газеты», пожелал «Бурановским бабушкам» удачи, здоровья и выдержки.
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