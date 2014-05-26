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Два новых кладбища появятся в Нижнем Тагиле через три года. Действующие реконструировать не будут
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Два новых кладбища появятся в Нижнем Тагиле через три года. Действующие реконструировать не будут

26 мая 2014, 16:30Общество
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