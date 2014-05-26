Два новых кладбища появятся в Нижнем Тагиле через три года. Действующие реконструировать не будут

«Северное-1» и «Центральное-1» будут построены согласно современным требованиям. В настоящее время проекты проходят экспертизу, оценку и расчет предполагаемой сметы. Уже известно, что в каждом кладбище будут качественные улицы, колумбарии, дороги, освещение. В общем, всё, что необходимо и чего не хватает уже имеющимся кладбищам.

Вопрос кладбища – один из болезненных вопросов в городе. Мы нашли возможность увеличить площади кладбища в районе «Центрального» и «Северного». Проекты дорогие, сопоставимы с ремонтом крупных объектов, ремонтов дорог. Это непростые проекты, и правильная и полная их реализация требует значительных средств. По 150 миллионов каждое, примерно. Мы будем это делать, однако имеет смысл разбить это по годам рассказал журналистам Глава.

Сергей Константинович дал поручение рабочей группе сформировать к июлю конкурсные проекты, которые позже будут разыграны на период более 3 лет. В проектах будет продумана вся технология строительства кладбища, комплексное благоустройство.

Интересно, что проект одного из предполагаемых новых кладбищ – в районе Пихтовых гор – был отклонен экспертной комиссией, поскольку участок не соответствует требования гидрогеологии. Но вскоре нашлась альтернатива – администрация Горноуральского городского округа пошла навстречу муниципалитету, и теперь в планах строительство нового кладбища, в первую очередь, в Покровском. Еще в будущем затронут – Лайское и Николо-Павловское направления. «Нет в территории города мест для кладбища», - посетовал Глава.

У многих пользователей возник вопрос, будут ли проводиться работы на действующих кладбищах Нижнего Тагила, ведь есть реальная проблема с благоустройством, особенно в весенний период. Сергей Носов сообщил следующее:

Традиционно кладбищам выделяются средства лишь на уборку мусора. Полностью реконструировать кладбища не представляется возможным, потому что придется тревожить могилы. Я думаю, будет правильным содержать их в чистоте.