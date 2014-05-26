Евраз НТМК обновляет средства измерения и автоматизации технологических процессов

За последнее время на Евраз НТМК были внедрены современные измерительные приборы в доменном, конвертерном, колесобандажном и рельсобалочном цехах, коксохимическом производстве. На доменные печи установлены регуляторы температуры дутья, регуляторы давления газа, система измерения влажности кокса Berthold. Модернизирована система автоматики методической печи рельсобалочного цеха, внедрена система непрерывного замера температуры жидкой стали в конвертерном цехе, установлена система регулирования уровня металла в кристаллизаторе на машине непрерывного литья заготовок № 2.

Для повышения эффективности процессов сотрудники цеха технологической автоматизации (ЦТА) Евраз НТМК ведут замену существующих приборов на цифровые, работающие с интегрированными и локальными компьютерными системами. Для контроля процессов на Евраз НТМК используются приборы и датчики немецких фирм ABB, Siemens, Khrone, швейцарской компании Endress&Hauser, японской Yokogawa, американской Emerson, российской Метран.

В мае 2014 года цех технологической автоматизации Евраз НТМК отметил 70-летний юбилей. Подразделение является преемником цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), который был создан на металлургическом заводе Нижнего Тагила во время Великой Отечественной войны.

Сейчас цех технологической автоматизации Евраз НТМК обслуживает более 25 тысяч прибороединиц, 29 вагонных, 3 автомобильных, 305 технологических весов, 200 объектов и устройств охранно-пожарной сигнализации.