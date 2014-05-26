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И снова заморозки. Сегодняшней ночью в Тагиле обещают 0°, -2°С
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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И снова заморозки. Сегодняшней ночью в Тагиле обещают 0°, -2°С

26 мая 2014, 09:00Общество
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