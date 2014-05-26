И снова заморозки. Сегодняшней ночью в Тагиле обещают 0°, -2°С
26 мая 2014, 09:00Общество
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По экстренному предупреждению Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Нижнего Тагила, ночью и утром 26-27 мая в северной части Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0°, -2°С.
Это может привести к гололедным явлениям на дорогах, а также повреждению сельскохозяйственных культур. К слову, не так давно садоводы уже столкнулись с проблемой, когда в Тагиле выпал град с перепелиное яйцо. У многих побило теплицы, уничтожило рассаду.
В целях недопущения аварийных и чрезвычайных ситуаций, снижения риска их возникновения и смягчения возможных последствий на предприятия Нижнего Тагила уже направлены рекомендации.
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