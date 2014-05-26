И снова заморозки. Сегодняшней ночью в Тагиле обещают 0°, -2°С

Это может привести к гололедным явлениям на дорогах, а также повреждению сельскохозяйственных культур. К слову, не так давно садоводы уже столкнулись с проблемой, когда в Тагиле выпал град с перепелиное яйцо. У многих побило теплицы, уничтожило рассаду.