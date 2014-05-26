Компания Audi представила обновленный A7 Sportback

Обновленная версия отличается еще более подчеркнутым спортивным обликом. Изменения коснулись оформления решетки радиатора, бамперов, фар и выхлопных труб. Кузов A7 Sportback сконструирован преимущественно из алюминия и высокотехнологичной стали. Он отличается исключительно малым весом и разработан с учетом необходимости обеспечения максимального акустического комфорта. Багажный отсек имеет объем 535 л, а при сложенных спинках задних сидений его вместительность возрастает до 1390 л.

Новинка оснащена пятью вариантами экономичных двигателей двигателей, соответствующих экологическому классу Евро-6: двумя бензиновыми TFSI и тремя дизелями TDI, мощностью от 218 до 333 л.с. Заряженная версия A7 Sportback предлагается с мощным бензиновым двигателем 4.0 TFSI мощностью в 450 л.с., оснащенным технологией частичного отключения цилиндров COD (Cylinder On Demand). Экологичный дизельный двигатель 3.0 TDI biturbo clean diesel имеет мощность 320 л.с. и работает в сочетании с восьмиступенчатой трансмиссией tiptronic. Остальные варианты двигателей доступны в сочетании с семиступенчатой трансмиссией S tronic. Для версий с передним приводом, на смену трансмиссии multitronic пришла полностью обновленная трансмиссия с двумя сцеплениями. Для двигателей мощнее 272 л.с. система полного привода quattro® может быть дополнена спортивным дифференциалом, активно распределяющим крутящий момент между колесами задней оси.