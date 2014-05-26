Компания Luxgen будет продавать новый кроссовер в России

Новинка построена на базе Luxgen5 Sedan. Как и седан, кроссовер доступен с двумя версиями двигателей – объемом 1,8 и 2,0 литра с турбонаддувом. Мотор 2.0 VVT Turbo развивает 170 л.с. и 261 Нм крутящего момента и работает в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Двигатель объемом 1,8 литра развивает 150 л.с. и 232 Нм. В паре с ним работает 5-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Luxgen U6 Turbo оборудован всеми современными системами безопасности: ABS, функция распределения тормозного усилия EBD и помощи при торможении BAS, система коррекции торможения BOS+, а также электронные системы стабилизации TCS и ESC и электронный стояночный тормоз EPB. Также в автомобиле установлены системы помощи водителю: мониторинг слепых зон Side View+, система ночного видения Night Vision+, система предупреждения водителя DAS+ и функция панорамного обзора Active Eagle View+), - которые позволяют водителю лучше контролировать дорогу.