Магазины с 1 января будут штрафовать за отказ принимать оплату картой

Закон, который ввел ограничения на работу Visa и MasterCard в России, незаметно для публики установил штрафы для торговых точек, отказывающихся принимать к оплате банковские карты. Штрафовать торговые точки будет Роспотребнадзор — на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. В Министерстве финансов пояснили, что штрафы будут взиматься за каждое нарушение. Банкиры поддерживают новые нормы и с интересом следят за развитием ситуации, а торговые точки против — санкции начнут применять с 1 января 2015 года.

Поправки Минфина, подписанные 5 мая президентом в рамках 112-ФЗ, отредактировали закон «О защите прав потребителей» и статью 14.8 Кодекса об административных правонарушениях, рассказали в ведомстве Антона Силуанова. С этого месяца торговые предприятия с выручкой свыше 60 млн рублей в год обязаны принимать к оплате банковские карты. Магазины, у которых оборот не дотягивает до этой планки, в случае принятия поправок в нынешней версии смогут продолжать взимать оплату только наличными. Штрафовать начнут с 1 января 2015 года, до этого момента будет действовать переходный период, чтобы предприятия смогли подготовиться к новым законодательным нормам.

Учитывая широкое распространение платежных карт среди населения, данные изменения обеспечат равные права потребителей с точки зрения используемых средств платежа как в наличной, так и в безналичной форме, — приводят «Известия» данные пресс-службы Минфина. — Это положительно скажется на развитии безналичных форм оплаты и доступности платежной инфраструктуры, увеличит прозрачность оборота торгово-сервисных организаций, а также будет способствовать усилению борьбы с уклонением от уплаты налогов, сборов и с легализацией доходов, полученных преступным путем.

По новой ч. 4 ст. 14.8 КоАП РФ отказ принимать карты к оплате влечет наложение административного штрафа на юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Если же у магазина есть техническая возможность принимать карты, а продавец всё равно отказывает, то на него могут наложить штраф как на должностное лицо — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.

Это делается для стимулирования безналичного оборота, — говорит депутат Госдумы, один из авторов принятой идеи Анатолий Аксаков. — Картоприемники должны установить подавляющее большинство торговых точек, за исключением компаний с выручкой ниже 60 млн рублей в год.

Под всеобщую карточную повинность не попадут мелкие торговые предприятия — например палатки с овощами, сигаретами и напитками, торговцы на рынках, магазины шаговой доступности и так далее. Для них установка картоприемников связана с существенными расходами (картоприемник cтоит порядка 6–18 тыс. рублей). Банки устанавливают такие терминалы и бесплатно, но для обеспечения безналичных расчетов нужен интернет, чего нет у мелких торговцев в принципе. Бремя расходов по самим операциям также ложится на торговцев.

За проведение операций по приему платежей банками с торговой организации удерживается комиссия от 1% до 3–5 %, — говорит член президиума Ассоциации молодых предпринимателей России Михаил Герасимов. — Поэтому торговой компании всегда выгоднее получать наличные и не платить проценты с проведения безналичного карточного платежа от покупателя.

Собственно, для самих потребителей чаще тоже удобнее оплачивать некрупные покупки наличными. Другое дело, когда речь идет о крупных покупках — например, автомобиле. Раньше даже планировалось установить эквивалентные суровые штрафы за отсутствие картоприемников — на сумму покупки.

Если продавец примет платеж в 1 млн рублей наличными, он будет оштрафован на 1 млн рублей, — говорил замминистра финансов Алексей Моисеев. Однако потом в ведомстве решили установить четкие рамки, ограничив размер санкций таким образом, чтобы не привести к массовому банкротству предприятий торговли, и новая вилка штрафов теперь зафиксирована в КоАП.

Банкиры позитивно восприняли новацию.

Данная инициатива не несет в себе ничего плохого, — считает директор департамента розничного бизнеса СДМ-банка Денис Давыдов. — Наоборот, она клиентоориентирована и направлена на повышение удобства для конечных покупателей. Банковское сообщество воспринимает ее вполне позитивно. Операции по безналичному расчету упорядочивают рынок, делают его понятным и прозрачным.

По словам Давыдова, возможность безналичной оплаты позволяет клиентам экономить время, не платить комиссионные за снятие денег из банкомата, если под рукой нет терминала от банка — эмитента карты, использовать кредитные карты.

В инициативе государства, которое решило принудительно ограничить наличные платежи, есть своя логика, — говорит вице-президент МТС-банка Михаил Яценко. — В России есть крупный рынок серого капитала, и у магазинов есть способы занизить выручку. Как минимум это деньги, которые просто утаиваются от налогов. Новые нормы, конечно, проблему не решат, но существенное влияние, несомненно, окажут.

Нововведение в первую очередь выгодно банкам, ведь размер их комиссии в рамках торговой оплаты достигает 1,5% от суммы операции (ее уплачивает банк-эквайер, с которым работает магазин, банку — эмитенту карты; торговая точка, как правило, платит эквайеру 1,6%). Платежным системам тоже приятнее — они получают комиссию с каждой сделки в 0,1%. Нововведение стимулирует рост объемов эквайринга и оборот карточных платежей.

В пресс-службах Роспотребнадзора, Центробанка и Минэкономразвития комментарии представить не смогли. Нетрудно догадаться, на кого магазины переложат свои новые издержки.

На мой взгляд, в конечном счете расходы, связанные с приемом банковских карт, лягут на потребителя, поскольку будут «зашиты» в стоимость приобретаемого товара, — считает Ирина Гудкова, руководитель центра правового обеспечения розничного бизнеса Бинбанка. — Кроме того, ряд организаций, работающих с большими суммами денежных средств (например, автосалоны, турагентства) устанавливают дополнительные комиссии при оплате товаров с использованием карт (в среднем она составляет 2–3% — «Известия»), в этом случае потребителю становится просто невыгодно расплачиваться картой. Целесообразно было бы законодательно установить четкий запрет на такие действия.

Ритейлеры проявляют сдержанный пессимизм.

Торговые сети понимают важность и удобство для потребителей использование банковских карт, — комментирует исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли Андрей Карпов. — В настоящее время практически все торговые сети предоставляют покупателю возможность оплаты покупки с помощью карты. Предложение штрафовать только торговые точки свидетельствует о непонимании его инициаторами механизма обеспечения безналичных платежей. Торговый объект только создает возможность для совершения платежа, установив соответствующие платежные терминалы, но сам эквайринг осуществляют банки. Объект торговли не должен отвечать за проблемы, возникшие у эквайера и в иных случаях.

Эксперты указывают на один нюанс — граждане не могут быть в курсе, какой оборот у конкретной торговой точки, и поэтому нельзя исключать, что Роспотребнадзор после вступления поправок в силу рискует быть заваленным массовыми обращениями россиян. У многих могут быть свои счеты с теми или иными магазинами. По мнению собеседников издания «Известия», было бы правильнее, если бы торговые точки проверяли сами представители Роспотребнадзора — в том числе в качестве «тайных покупателей». Также нельзя не учитывать низкий уровень карточной культуры россиян — в основном граждане используют банковскую карту для снятия наличных в день зарплаты.

Партнер правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Юрий Федоров предполагает, что стимулирование безналичного оборота не случайно потребовалось в период энергичной расчистки банковского сектора, которую проводит Банк России. И при таких обстоятельствах оно призвано стать мерой, частично компенсирующей банкам падение к ним доверия со стороны клиентов.