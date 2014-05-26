На Среднем Урале будут производить детали для Boeing

Стороны обсудили перспективы сотрудничества и, в частности, вопросы строительства второго завода Boeing на территории ОЭЗ «Титановая долина». В ноябре 2013 года Boeing и Госкорпорация «Ростех» подписали меморандум о взаимопонимании по строительству нового завода совместного предприятия UralBoeing Manufacturing (UBM), на котором планируется обрабатывать титановые штамповки для всех самолетов авиагиганта.

Развитие кооперационного сотрудничества в сфере авиастроения для нас на средне- и долгосрочную перспективу является одним из самых интересных направлений. Уверен, что проект компании на территории ОЭЗ «Титановая долина» ждет большое будущее отметил Евгений Куйвашев.

Уже более двадцати лет Россия является одним из ключевых партнеров для Boeing в области инноваций, информационных технологий, инженерного потенциала, космических программ и закупок титановой продукции сказал Сергей Кравченко.

Добавим, что накануне в рамках форума с руководством Boeing встретились директор департамента ОЭЗ, проектов развития регионов и моногородов Минэкономразвития РФ Андрей Соколов, гендиректор ОАО «Особые экономические зоны» Вадим Третьяков, зампред правительства Свердловской области Алексей Орлов и гендиректор ОЭЗ «Титановая долина» Артемий Кызласов.

Артемий Кызласов отметил, что рыночные преимущества, экономические стимулы и преференции особой экономической зоны формируют надежную базу для взаимовыгодного сотрудничества мировых бизнес-лидеров, создавая уникальные стратегические преимущества для развития компаний.

Напомним, в 2009 году Boeing и ВСМПО-АВИСМА, крупнейший в России производитель титана, открыли совместное предприятие Ural Boeing Manufacturing в Верхней Салде. UBM осуществляет механическую обработку титановых штамповок для самых высокотехнологичных самолетов в мире 787-8 и -9 Dreamliner.