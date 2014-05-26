Они встали на рискованный и извилистый путь... Предприниматели, с праздником!

Примечательно, что право на предпринимательскую деятельность – это конституционное право каждого гражданина нашей страны, которое закреплено в статье 34 Конституции РФ. Однако не все реализуют эту возможность, ссылаясь на отсутствие так называемой «предпринимательской жилки» и неготовность ступить на рискованный и извилистый путь деятельности.

По данным Свердловскстата, на начало этого года в нашем регионе зарегистрированы 171 820 малых и средних предприятий (включая микропредприятия и ИП), что на 18 682 больше, чем на начало 2013 года.

Сергей Носов обращается ко всем предпринимателям Нижнего Тагила:

«Поздравляю вас с профессиональным праздником!

История тагильского предпринимательства берет свое начало со дня основания города. Дело династий Строгановых и Демидовых в наше время продолжают тысячи тагильчан, которые благодаря своей инициативе, настойчивости, терпению и оптимизму находят собственный путь в сфере бизнеса и успешно реализуют новые идеи.

Уважаемые предприниматели! Совершенствование самых разных отраслей – от сферы услуг до промышленного производства – немыслимо без вашего непосредственного участия. Вы не только обеспечиваете экономическое развитие Нижнего Тагила, во многом от вашего труда зависит, как будут решаться стоящие перед городом социальные задачи.

Желаю вам успехов и крепкого здоровья, а вашему бизнесу – процветания».

Глава города

Нижний Тагил

С. К. Носов

А завтра в 11:00 в Общественно-политический центр - официальное открытие Х городской выставки «Предприниматели - родному городу»

И если в девяностых годах предприниматели предпочитали открывать продуктовые и одежные магазины, ориентируясь на массовый спрос, то сейчас среди них встречаются самые разнообразные фирмы. К примеру, развивается торговля мебелью для гостиниц и общежитий, которые так же обновляются, превращаясь из «совковых» госучреждений в отели европейского типа. Вполне естественно, чт о их владельцы желают приобретать только качесвенную мебель от проверенного производителя, и продавцам есть что предложить.