Самые отважные туристы отправятся по «Тропе Ермака» в Нижнем Тагиле

Ермак – загадочная фигура в истории Сибири. Соревнования проводятся по мотивам исторических событий 16 века, касающихся похода Ермака и его дружины на Сибирское ханство. Мультигонка включает в себя элементы водного, пешего, горного туризма, задания на смекалку, эрудицию и знание истории Урала.

Заявки в клубе туристов «Азимут» принимаются по телефону 24-32-10 или в электронной форме на e-mail: azimut-nt@yandex.ru. В заявке необходимо прописать ФИО, дату рождения, контактный телефон и адрес прописки для страховки. Всю необходимую информацию, а также консультации можно получить в группе клуба туристов «Азимут».

Победители определяются по времени прохождения дистанции. При отсутствии команд, прошедших дистанцию полностью, победители определяются по максимальному количеству этапов, пройденных за минимальное время. Победители и призёры награждаются грамотами МБСОУ «Клуб туристов «Азимут» и ценными призами.

Само собой, далеко не каждый рискнет отправиться по путешествие по бурным уральским рекам, где когда-то проходил знаменитый атаман Ермак. А вот тур на Байкал, цена на который не слишком высока, оптимально подойдет любителям природы. Прекрасное чистое озеро, огромное разнообразие растений и животных, красивые пейзажи - всё это даст фору любым заграничным поездкам, будь то Египет или джугшли Амазонки.