Сегодня стартуют российские продажи нового Jeep Cherokee

Силовыми агрегатами для нового Jeep Cherokee стали V-образный 6-цилиндровый 3,2-литровый двигатель Pentastar (272 л.с.). и 4-цилиндровый 2,4-литровый двигатель Tigershark MultiAir мощностью 177 л.с. Оба двигателя работают в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Новый Jeep Cherokee будет поставляться в четырех комплектациях: Sport, Longitude, Limited и Trailhawk.В России новый Jeep Cherokee будет представлен в комплектациях Sport (2.4 литра, FWD, цена от 1 420 000 руб; AWD, цена от 1 530 000 руб), Longitude (2.4 литра, AWD, цена: 1 630 000), Trailhawk (2.4 литра AWD, цена: 1 830 000), Limited (2.4 литра, AWD, цена от 1 850 000; 3.2 литра, AWD, цена от 1 990 000).