Сегодня стартуют российские продажи нового Jeep Cherokee
26 мая 2014, 14:16ОбществоРОман БОТов
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Компания Jeep объявляет о начале продаж нового Jeep Cherokee, премьера которого состоялась на Женевском автосалоне в марте 2014 года. Основными отличительными особенностями Jeep Cherokee стали новый дизайн кузова и салона. Из технических инноваций можно отметить появление версии с приводом на переднюю ось и две ситемы полного привода: Jeep® Active Drive I (эта система с полностью автоматической одноступенчатой раздаточной коробкой обеспечивает плавное включение и выключение полноприводного режима при любой скорости движения) и Jeep® Active Drive Lock (система включает в себя двухступенчатую раздаточную коробку и понижающую передачу и дополнена блокировкой заднего дифференциала для улучшенной передачи тягового усилия при низкой скорости движения).
Силовыми агрегатами для нового Jeep Cherokee стали V-образный 6-цилиндровый 3,2-литровый двигатель Pentastar (272 л.с.). и 4-цилиндровый 2,4-литровый двигатель Tigershark MultiAir мощностью 177 л.с. Оба двигателя работают в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Новый Jeep Cherokee будет поставляться в четырех комплектациях: Sport, Longitude, Limited и Trailhawk.В России новый Jeep Cherokee будет представлен в комплектациях Sport (2.4 литра, FWD, цена от 1 420 000 руб; AWD, цена от 1 530 000 руб), Longitude (2.4 литра, AWD, цена: 1 630 000), Trailhawk (2.4 литра AWD, цена: 1 830 000), Limited (2.4 литра, AWD, цена от 1 850 000; 3.2 литра, AWD, цена от 1 990 000).
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