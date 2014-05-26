У Lexus RX появилась новая комплектация

В дополнение к стандартному списку систем безопасности добавлена система адаптивного освещения дороги (i-AFS).

Стоимость Lexus RX 270 Master Special Edition составляет всего 2 194 000 рублей (для сравнения: RX 270 в комплектации Executive стоит 2 294 000 рублей).