У Lexus RX появилась новая комплектация
26 мая 2014, 14:21ОбществоРОман БОТов
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В салонах официальных дилеров начались продажи Lexus RX новой ограниченной версии – Master Special Edition.Комплектация Master Special Edition доступна для всех версий RX: переднеприводного RX 270, полноприводного RX 350 и гибридного RX 450h. Данная версия включает полный набор оборудования комплектации Executive плюс некоторые дополнительные опции: двухцветные 19-дюймовые легкосплавные диски, мультифункциональный руль с кожаной отделкой, вставками из дерева и подогревом, оснащенная электроприводом задняя дверь, а также элементы отделки салона из дерева.
В дополнение к стандартному списку систем безопасности добавлена система адаптивного освещения дороги (i-AFS).
Стоимость Lexus RX 270 Master Special Edition составляет всего 2 194 000 рублей (для сравнения: RX 270 в комплектации Executive стоит 2 294 000 рублей).
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