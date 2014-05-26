Уловки, на которые идут мошенники при ремонте телефонов

Когда вы отдаете в ремонт старенький телефон, который случайно нашли в комоде, это одно дело. Но когда требуется помощь мастера для новенького смартфона - после падения или попадания в него воды - совсем другое. Хотя бы в виду того, что вы сами не знаете, какой характер этой помощи должен быть. И тут для мошенников непаханное поле для маневров. Поэтому думайте, стоит ли нести свою технику в первую попавшуюся ремонтную будку.

На какие хитрости способны сервисные центры

Материал мы собирали по крупицам: что-то по отзывам, что-то из личного опыта, чем-то с нами делились специалисты сервисного центра «Ремфон», которым приходилось устранять последствия вмешательства «псевдоколлег». Если у вас есть свои истории, можете рассказать их в комментариях. Думаю, всем будет полезно почитать.

Итак, как хитрят ремонтные мастерские:

подача ремонта как более дорогостоящий

Например, когда вам меняют какую-то пустяковую деталь, а деньги берут как за замену процессора.

замена неисправной детали на полуисправную

Это тот случай, когда вы через какое-то короткое время снова вернетесь в тот же самый сервисный центр, поскольку в прошлый раз вам все отремонтировали и все работало, и снова заплатите за ремонт. При этом вам назовут миллион причин, почему так случилось, вплоть до того, что вы виноваты сами и неаккуратно обращаетесь с техникой. Поэтому выбирая мастерскую, ищите ту, где дают гарантию на свою работу, советуют специалисты.

затягивание с ремонтом

Случается и так, что на замену мастер тратит гораздо больше времени, нежели вам гарантировал при сдаче устройства в сервис. Иногда это связано с отсутствием необходимой детали, о чем вам должны предупредить заранее. Также - с задержкой доставки деталей - и об этом вам должны сказать. Но иногда в сомнительных «конторах» более дешевые заказы откладываются ради более прибыльных. И тогда вам придется ждать пока до вашего аппарата не дойдут руки.

«скручивание» оригинальных деталей и замена их более дешевыми

Это, пожалуй, самое ужасно, что могут сделать в ремонтники. Самое обидное. Потому как доказать их вину вы практически не сможете. Но и пользоваться устройством теперь будет затруднительно. И по факту - либо снова ремонт с заменой деталей, либо покупка нового телефона. И в обоих случаях винить некого, кроме себя. Вы же отдали телефон в руки таким «умельцам». Бывают случаи, когда клиенты выигрывали суды у таких мастерских, но они единичны. Чаще вы даже не будете в это ввязываться, поскольку это все время и терпение.

И еще два случая, как нам кажется, совершенно умопомрачительных.

предоплата за диагностику

У клиента взяли деньги за проведение диагностики. Т.е. ему даже не удосужились озвучить приблизительные варианты неисправности. На это потребовалось время, которое нужно было оплатить. По телефону ему сказали неисправность и озвучили стоимость уже сделанного ремонта, не уточняя перед этим, согласен ли клиент вообще на такую сумму. Просто поставили перед фактом.

предоплата за ремонт

Это случилось с пользователем дорого смартфона. У парня взяли в качестве предоплаты за ремонт - тут снова стоит отметить ДО озвучивания возможной причины поломки - немалую сумму денег. Где-то четвертую часть его стоимости. Телефон в ремонт взяли, а потом начался марафон под названием «найди мастера, который его чинил». Стоит ли говорить, что мастер не нашелся, как и телефон. А был ли мастер? Поэтому внимательно смотрите, что за бумажки выдают вам в сервисных центрах. Чтобы вы хоть в милицию могли обратиться.

Как обезопасить себя от мошенников при ремонте телефона

Ну, если коротко, то выбрать надежный сервисный центр. Если вы находитесь в Москве, то можем посоветовать вам «Ремфон» как работающий на рынке много лет с прекрасной репутацией. Если же вы из другого города, то прочтите рекомендации специалистов и следуйте им.

если сервисный центр имеет качественный сайт, это плюс. Вы сможете всегда найти нужные контакты и интересующую вас информацию

диагностика поломки должна производиться бесплатно. Опытный мастер с первого взгляда на ваше устройство сможет озвучить версию и то, какие манипуляции нужны для устранения поломки

мастер при принятии вашего устройства в ремонт должен поставить вас в известность о необходимости замены каких-либо деталей. И их наличии или отсутствии. И необходимости доставки (в том числе, сколько это займет времени). Если деталь задерживается или в ходе ремонта обнаружены дополнительные обстоятельства, вам о них тут же должны сообщить

вам обязательно должны сказать, сколько дней займет ремонт (обычно не больше трех)

наличие гарантии на ремонтные работы - тоже большой плюс. Это значит, что сервисный центр несет ответственность за качество своей работы

цена - она не должна быть высокой, но и не должна быть слишком низкой. На сайте «Ремфона», например, указаны предварительные расценки на любую из моделей телефона, это поможет сориентироваться, сколько приблизительно может стоить устранение вашей неисправности

еще одна положительная черта - консультант или онлайн-консультант. У него вы можете предварительно узнать, что при определенных обстоятельствах могло сломаться в вашем телефоне и в дальнейшем сопоставить с версией мастера по ремонту.

документ. вам должны выдать бумажку о принятии вашего устройства в ремонт. С описанием поломки, условий, сроков ремонта, дополнительных сведений. С контактами сервисного центра, ваши данные, подпись принимающего лица и ваша как свидетельство того, что вы согласны на все условия, указанные в документе.