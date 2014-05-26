В будни - дешевле!!!
26 мая 2014, 12:05ОбществоДарья
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Практически в 2 раза упали цены на отдых в будние дни! Отличный повод отдохнуть на природе и сэкономить! Посетите наши баньки на березовых дровах, проведите ночь в комфортабельном номере и...
Практически в 2 раза упали цены на отдых в будние дни! Отличный повод отдохнуть на природе и сэкономить! Посетите наши баньки на березовых дровах, проведите ночь в комфортабельном номере и почувствуйте всю прелесть сна на свежем воздухе!
Также вас ждет уютная беседка с мангалом - разнообразьте обычный день ужином на природе!
Для корпоративных клиентов особые предложения - выездные семинары, обучение, тимбилдинг на новой базе отдыха в черте города! Для вас аренда зала с необходимым оборудованием, летний павильон, шатер и удобные площадки на свежем воздухе!
"Демидовская Усадьба" - отдыхайте с удовольствием!!!
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