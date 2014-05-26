В Нижний Тагил привезут мощи святителя Феофана: святому молятся о преодолении болезней

С 22 по 27 июня мощи будут находиться в Свято-Троицком кафедральном соборе Нижнего Тагила, который находится по адресу улица Трудовая, 3. Святые мощи прибывают на Урал в преддверии 200-летнего юбилея со дня рождения святителя, сообщает агентство ЕАН.

Епископ Феофан жил в середине XIX века. Он был ученым, педагогом, автором богословских трудов, проповедником, знатоком иконописи и полиглотом – знал греческий, французский, арабский и иврит. В келье святителя-затворника после его кончины были обнаружены телескоп, 2 микроскопа, фотоаппарат, анатомический атлас, 6 атласов по географии, а также книги по церковной и библейской истории.

Святитель в числе первых закончил Киевскую духовную академию, был членом Русской духовной миссии в Иерусалиме, ректором Санкт-Петербургской духовной академии, епископом Тамбовским и Шацким, возглавлял Владимирскую кафедру, был настоятелем, а затем затворником в Вышенской пустыни. Отец Феофан активно способствовал развитию образования: при нем во Владимире стали действовать церковноприходские и воскресные школы, частные школы грамотности. Епископ Феофан был причислен к лику святых в июне 1988 года на Поместном Соборе Русской православной церкви, посвященном тысячелетию Крещения Руси.