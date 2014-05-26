В полевых условиях тагильчане взяли 2-е место на областных соревнованиях «Школа безопасности» (ФОТО)
Нижний Тагил успешно принял участие в XV областных соревнованиях «Школа безопасности». Там же, на территории лагеря «Дружба» Белоярского городского округа располагался полевой лагерь «Юный спасатель», где жили участники с 19 по 23 мая.
В соревнованиях приняли участие 250 детей из 18 муниципальных образований Свердловской области. На все время соревнований дети проживали в палаточном лагере в полевых условиях. Подобные мероприятия проводятся ежегодно, а организаторами выступают Правительство Свердловской области, Министерство общего и профессионального образования, Главное управление МЧС России по Свердловской области.
Ребята соревновались в «Комбинированной пожарной эстафете», прошли испытания на дистанции «Преодоление зоны заражения»; спасли утопающего с помощью круга и конца Александрова, совершили переправу на плавсредствах, спасли пострадавшего из воды на этапе «Безопасность на воде». Самой продолжительной дистанцией соревнований стал «Маршрут выживания». Это 2-дневный маршрут с поисково-спасательными работами, преодолением естественных препятствий и ночлегом в полевых условиях. Протяженность дистанции составляет до 25 км.
Лучшими в соревнованиях стали ребята из Ирбита, второе место заняла команда Нижнего Тагила, третье – ребята из Сухого Лога.
Фото Уральского регионального центра МЧС России
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