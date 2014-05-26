Юные художники нарисуют быстрый Интернет

Напомним, что Нижний Тагил станет одним из первых городов, где «оранжевый» оператор запустит высокоскоростной мобильный Интернет 4G. А пока идет строительство сети, МОТИВ предлагает маленьким художникам пофантазировать на эту тему и получить отличные подарки. Оригинальность и креатив приветствуются!

Готовую работу нужно будет принести в любой офис компании МОТИВ в Нижнем Тагиле, не забыв указать контакты родителей и данные ребенка. Отправить работу со всеми контактами можно и на электронную почту konkurs@motivtelecom.ru.

Самых талантливых художников выберет жюри из числа сотрудников компании МОТИВ, а один из победителей будет определен по итогам зрительского голосования в группе «МОТИВ сильнее правил» ВКонтакте. Победителей ждут игровые приставки и планшеты.