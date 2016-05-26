Двое тагильчан, работающих на Уралвагонзаводе, награждены медалями за заслуги перед Отечеством

Государственных наград удостоены двое работников тагильского Уралвагонзавода: Евгений Ложкин и Владимир Чугунов. Игорь Холманских поздравил гостей праздника, на котором собрались, по его словам, лучшие представители трудовых коллективов предприятий округа. Полпред отметил, что благодаря их самоотверженному труду и профессионализму УрФО является опорным краем державы.

Стропальщик термического цеха №2 Евгений Ложкин посвятил 40 лет жизни работе на УВЗ. А его коллега Владимир Чугунов, наладчик автоматов и полуавтоматов цеха колесных пар, трудится на предприятии более полувека. За особые заслуги в области российского машиностроения и поддержание обороноспособности страны тагильчане отмечены государственными наградами – медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Добавим, что в этом году госнаграды получили уже 3 уралвагонзаводца. В апреле, на церемонии подведения итогов конкурса «Славим человека труда» в Кургане, тагильчанин Сергей Зайкин был награжден аналогичным орденом.