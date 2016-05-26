Какая бывает тротуарная плитка?

Смотрится она изящнее, уютнее, да и прослужит дольше. Немного странно, конечно, выглядит картина, когда пешеходная часть вымощена плиткой разного рисунка, формы, цвета и вида (каждый магазин, офис укладывал свою), но это скорее упущение властей, чем недостатки самого бетонного изделия.

Основными преимуществами тротуарной плитки в сравнении с асфальтовым покрытием являются:

- экологическая безопасность и чистота;

- удобство в укладке;

- долговечная эксплуатация;

- разнообразие цветов, форм, размеров;

- возможность создавать самую необычную, красивую, гармоничную композицию;

- при повреждении какой-либо плитки ее легко заменить, нет необходимости исправлять большой участок.

Такая плитка может быть изготовлена в виде:

кирпича;

камня для мостовой;

квадрата;

волны;

клевера;

кости или катушки;

колодца;

шашки;

восьмерки.

Один и тот же вид тротуарной плитки может иметь разные габариты. Более толстая плитка, например, используется для выкладки пешеходной зоны, общественного двора, сквера, парка. Толщина материала от шестидесяти миллиметров подходит для участков, по которым движется транспорт.

Для садовых и дачных дорожек вполне подойдет плитка толщиной в тридцать миллиметров, здесь интенсивность движения и давления невысока, поэтому тратиться на более толстую тротуарную плитку не обязательно. Однако цена зависит не только от толщины, но и от сложности рисунка, цветового разнообразия и вида производственного материала.

Мелкая плитка используется для выкладывания рисунка, поскольку небольшие размеры позволяют сделать более точное изображение. Для обычной дорожки используют плитку среднего или крупного размера.

Тротуарную плитку изготавливают двумя способами – вибропрессованием или вибролитьем. В разной пропорции для этого используют бетонные смеси и воды (минимальное количество). Оба способа отличаются очень высокой прочностью, однако, благодаря добавлению в раствор специальных пластификаторов, обеспечивающих дополнительную прочность и износостойкость, вибролитье все же является более прочным в сравнении с вибропрессованием. Подобный строительный материал стремительно и качественно реализуется в компании «ЖБИ Инвест-Строй», которая имеет сертификаты соответствия и отвечает нормативным требованиям, предъявляемым к этой продукции.

Наиболее сдвигоустойчивыми являются дорожки, выложенные фигурной тротуарной плиткой, например, в форме сот или волны. Обычную брусчатку и «кирпичики» лучше укладывать «елочкой», «столбиком» или «кирпичной кладкой». Важно иметь в виду, что швы тротуарной плитки должны располагаться под углом в сорок пять градусов относительно транспортного движения. Это очень важно, ведь тогда укладка «не поползет».