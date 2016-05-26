«МегаФон» снизил цены на мобильный интернет в роуминге

«МегаФон» предлагает пакеты трафика, которые будут предоставляться каждые сутки по уникальной цене. В частности, в зонах «Европа» и «СНГ» можно подключить пакет 65МБ всего за 260 рублей в сутки. В тарифной зоне «Популярные страны» объем пакета составит 50МБ за 350 рублей в сутки, в зоне «Остальные страны» – 10МБ трафика за 400 рублей в сутки.

После исчерпания пакетов последующие 10МБ будут оплачиваться по 4 рубля за 1МБ для зон «Европа» и «СНГ»; по 7 рублей за 1МБ для зоны «Популярные страны», 40 рублей за 1МБ для зоны «Остальные страны». После расходования данного объема доступ в интернет блокируется и будет продлен в следующие сутки с момента первого выхода в интернет или по запросу.

Текущие опции «Интернет за границей» и «Отпуск-онлайн» сохраняются. Клиент может выбрать – пользоваться новой пакетной тарификацией или привычными опциями.

«МегаФон» также вводит опции для льготного роуминга по отдельным направлениям, которые пользуются повышенной популярностью у россиян. Опция для Абхазии, куда стали ездить на 20% чаще, за 30 рублей в сутки позволит абоненту обслуживаться по своему домашнему тарифу при нахождении в республике. Опция для Крыма сделает входящие звонки на полуострове бесплатными, исходящие вызовы на номера российских операторов будут стоить 5 рублей за минуту, доступ в интернет – 5 рублей за 1 МБ.