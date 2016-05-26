Тагильские заключенные отремонтировали самокаты и велосипеды для детей-сирот (ФОТО)
26 мая 2016, 14:50ОбществоТимофей Данилов
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Благотворительная помощь была оказана сотрудниками ИК-12 реабилитационному центру Ленинского района.
Сюжеты: Нижний Тагил
По информации пресс-службы свердловского ГУФСИН, в производственной зоне учреждения осужденные провели замену сломанных деталей «летнего автотранспорта», покрасили велосипеды и самокаты, а также сами сделали 2 самоката для сирот и детей, которые остались без попечения родителей.
Обновленные транспортные средства были с восторгом приняты детьми из Центра реабилитации.
По заявлению руководителей ИК-12, они и дальше будет сотрудничать с Центром в интересах детей-сирот.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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