Тагильские заключенные отремонтировали самокаты и велосипеды для детей-сирот (ФОТО)

По информации пресс-службы свердловского ГУФСИН, в производственной зоне учреждения осужденные провели замену сломанных деталей «летнего автотранспорта», покрасили велосипеды и самокаты, а также сами сделали 2 самоката для сирот и детей, которые остались без попечения родителей.