У жительницы Нижнего Тагила, заранее отменившей своё путешествие, было удержано почти 50% стоимости авиабилетов

Всего тагильчанкой было приобретено 5 авиабилетов, на четверых взрослых и одного ребенка (рейс Екатеринбург – Ростов-на-Дону со стыковкой в Москве).

За авиабилеты мной уплачено 29 975 рублей, компания «Уральские авиалинии» вернула только 15 975 рублей, тем самым удержав почти 50%. По закону же даже если мы бы уведомили менее чем за 24 часа, авиакомпания не может удержать более 25 % написала в редакцию TagilCity.ru тагильчанка Елена.

Редакция TagilCity.ru обратилась с запросом к администрации авиакомпании.

Авиакомпанией по полученной официальной претензии проведено служебное расследование и направлен официальный ответ пассажирке (документ от 11 мая 2016 года). Также, при проверке Роспотребнадзором данной ситуации, нарушений выявлено не было сообщает Руководитель PR-проектов СРиСО

ОАО АК «Уральские Авиалинии» - Ольга Тушкова.

В письме, полученном тагильчанкой от авиакомпании в ответ на свою претензию, отдельно подчёркнуто:

Приобретая авиабилет, вы добровольно поставили отметку о том, что с правилами применения тарифа ознакомлены.

В письме также уточняется, что согласно условиям применения тарифов, при добровольном возврате билетов за 24 часа и более взимается сбор в 1000 рублей за каждый сегмент, а также сбор за бронирование YR в размере 800 рублей.

Сама тагильчанка Елена следующим образом комментирует сложившуюся ситуацию:

При аннулировании билетов, которые являются возвратными, ранее, чем за 24 часа до вылета, законом предусматривается возврат провозной платы без удержания штрафов, также возвращается топливный сбор в полном объеме. (п. 81 приказа Министерства Транспорта Российской Федерации от 25.09.2008 №155). Однако «Уральские авиалинии» отказываются возвращать денежные средства, удерживая с каждого билета 1000 рублей за каждый сегмент + 800 рублей за сборы, аргументируя, что Вы ставили галочку при покупке билетов, тем самым соглашаясь с нашими тарифами.

Тагильчанка обратилась в Роспотребнадзор. Его специалисты приняли заявление и изучили ситуацию.

В ходе рассмотрения Вашего обращения в действиях ОАО «АК «Уральские авиалинии» обнаружены признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена по ч.1 ст. 14.4. КоАП РФ, в связи с чем в адрес перевозчика направлено требование о предоставлении необходимых объяснений и материалов ответил тагильчанке Территориальный отдел Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области города Екатеринбург.

В тоже время Роспотребнадзор не обладает полномочиями по принуждению предпринимателей к удовлетворению имущественных требований потребителей, поскольку таким правом обладают исключительно органы судебной власти.

Сама тагильчанка следующим образом прокомментировала ответ «Уральских авиалиний» и Роспотребнадзора на претензию:

Разрешить спор возможно по согласованию сторон или в судебном порядке. Добровольно, к сожалению, не получится, так как на две претензии, в которых предлагалась решить вопрос мирным путем, получен отказ. Придется судиться.