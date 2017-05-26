Операционный микроскоп для стоматологии появился в оздоровительном центре МОРСЕль!
Длительное время операционный микроскоп широко применялся в нейрохирургии, офтальмологии, лабораторной диагностике и других отраслях медицины.
Длительное время операционный микроскоп широко применялся в нейрохирургии, офтальмологии, лабораторной диагностике и других отраслях медицины. С началом применения микроскопа в стоматологии появилась возможность кардинально изменить качество оказания стоматологической помощи. Самым значимым преимуществом использования оптического микроскопа в стоматологии является мощное увеличение и освещение, что предоставляет уникальные возможности для лечения и спасения самых проблемных и безнадежных зубов.Немаловажным фактором для доктора является улучшение эргономики, при проведении манипуляций: он теперь не вынужден «изгибаться», чтобы увидеть труднодоступные участки. Лучше эргономика — более продуктивная работа и как следствие — повышение качества лечения. Многие пациенты также отмечают повышение комфорта, т.к. лечение под микроскопом проводится исключительно лёжа.
Преимущества работы с операционным микроскопом в стоматологии:
- Увеличение до 25 раз позволяет рассмотреть даже мельчайшие объекты внутри зуба (трещины, склерозированные каналы, отломки инструментов и т.д.)
- При протезировании зубов под контролем микроскопа достигается идеальное прилегание коронок, виниров к тканям зуба, что повышает срок службы несъемных ортопедических конструкций.
- Возможность видеозаписи и фотографирования в процессе лечения.
- Уникальное освещение, возможность видеть операционное поле через фильтры разных цветов, что повышает точность диагностики и лечения.
- Применение во время микрохирургических операций при имплантации зубов и при операциях на тканях пародонта.
- Отсутствие физического контакта с пациентом, что важно для пациентов с выраженной дентофобией.
Применение операционного микроскопа при эндодонтическом лечении (при лечении корневых каналов зубов):
- определение и нахождение склерозированных, узких корневых каналов
- визуальный контроль степени очистки корневых каналов
- извлечение отломков инструментов и штифтов из каналов зуба
- перелечивание недоброкачественно запломбированных каналов
- контроль распломбирования корневых каналов
- малоинвазивное, то есть щадящее препарирование тканей зуба
- обнаружение и герметизация перфораций в зубе
- обнаружение скрытых продольных и поперечных трещин в зубе
- ревизия кариозной полости для обеспечения идеальной окончательной прямой или непрямой реставрации
На сегодняшний день микроскоп — это неотъемлемая часть современной стоматологии.
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