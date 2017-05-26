Операционный микроскоп для стоматологии появился в оздоровительном центре МОРСЕль!

Длительное время операционный микроскоп широко применялся в нейрохирургии, офтальмологии, лабораторной диагностике и других отраслях медицины. С началом применения микроскопа в стоматологии появилась возможность кардинально изменить качество оказания стоматологической помощи. Самым значимым преимуществом использования оптического микроскопа в стоматологии является мощное увеличение и освещение, что предоставляет уникальные возможности для лечения и спасения самых проблемных и безнадежных зубов.Немаловажным фактором для доктора является улучшение эргономики, при проведении манипуляций: он теперь не вынужден «изгибаться», чтобы увидеть труднодоступные участки. Лучше эргономика — более продуктивная работа и как следствие — повышение качества лечения. Многие пациенты также отмечают повышение комфорта, т.к. лечение под микроскопом проводится исключительно лёжа.