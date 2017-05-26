Почти тонну мусора вывезли из квартиры в Екатеринбурге: три года соседи терпели неприятный запах и обратились в суд (ФОТО, ВИДЕО)

Свалку различного мусора с улицы устроила семья из трех человек, проживающая в одном из многоквартирных домов в Екатеринбурге. Просьбы соседей убрать хлам из квартиры не помогали. Тогда они обратились в суд, который принял решение обязать отца, мать и сына, проживающих в данной квартире, произвести уборку, вывоз мусора и дезинфекцию квартиры.