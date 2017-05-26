Почти тонну мусора вывезли из квартиры в Екатеринбурге: три года соседи терпели неприятный запах и обратились в суд (ФОТО, ВИДЕО)
26 мая 2017, 15:55Общество
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Несколько лет жильцы дома в уральской столице не могли добиться того, чтобы хозяева квартиры должников выкинули хлам из своего жилья. Из-за этого в подъезде создавался неприятный запах.
Сюжеты: Екатеринбург
Свалку различного мусора с улицы устроила семья из трех человек, проживающая в одном из многоквартирных домов в Екатеринбурге. Просьбы соседей убрать хлам из квартиры не помогали. Тогда они обратились в суд, который принял решение обязать отца, мать и сына, проживающих в данной квартире, произвести уборку, вывоз мусора и дезинфекцию квартиры.
Жильцы проблемной квартиры решение не выполняли и не открывали дверь официальным службам. Попасть в квартиру работникам клининговой службы помогли судебные приставы.
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Около тонны всяческого мусора, который хозяин помещения собирал годами, вывезли из квартиры специалисты, сообщает РИА URA.RU.
Фото, видео: URA.RU
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