Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Почти тонну мусора вывезли из квартиры в Екатеринбурге: три года соседи терпели неприятный запах и обратились в суд (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Почти тонну мусора вывезли из квартиры в Екатеринбурге: три года соседи терпели неприятный запах и обратились в суд (ФОТО, ВИДЕО)

26 мая 2017, 15:55Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?