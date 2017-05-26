Штраф 8 тысяч рублей был назначен жителю Нижнего Тагила за сбыт государственных наград
В Нижнем Тагиле под суд попал 30-летний местный житель, который попался на незаконном сбыте государственных наград.
У подсудимого на руках были три медали «Ветеран труда», которые принадлежат его родственникам. Он намеревался продать их гражданину М., чтобы получить вознаграждение. Однако гражданин действовал под контролем полиции, и злоумышленник после сделки был задержан, передает Нижнетагильская транспортная прокуратура.
Суд назначил тагильчанину штраф в размере 8 тысяч рублей. Награды, добавим, вернули владельцу.
Прокуратура разъясняет, уголовным кодексом Российской Федерации, статьей 324 предусмотрена ответственность за незаконное приобретение или сбыт официальных документов, представляющих права или освобождающих от обязанностей, а также государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР в виде штрафа в размере до 80 000 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев напомнили в ведомстве.
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