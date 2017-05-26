Штраф 8 тысяч рублей был назначен жителю Нижнего Тагила за сбыт государственных наград

У подсудимого на руках были три медали «Ветеран труда», которые принадлежат его родственникам. Он намеревался продать их гражданину М., чтобы получить вознаграждение. Однако гражданин действовал под контролем полиции, и злоумышленник после сделки был задержан, передает Нижнетагильская транспортная прокуратура.

Прокуратура разъясняет, уголовным кодексом Российской Федерации, статьей 324 предусмотрена ответственность за незаконное приобретение или сбыт официальных документов, представляющих права или освобождающих от обязанностей, а также государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР в виде штрафа в размере до 80 000 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев напомнили в ведомстве.