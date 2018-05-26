ДТП без ГИБДД: лимит по европротоколу поднимается до 100 тысяч в Свердловской области

Повышение лимита с 50 до 100 тысяч рублей начинает действовать с 1 июня 2018 года. Соответствующие изменения в закон об ОСАГО внесены Федеральным законом № 448-ФЗ, подписанным президентом РФ 29 декабря 2017 года.

Новые правила внедряются лишь для жителей регионов России: для владельцев автотранспортных средств, зарегистрированных на территории Москвы, Санкт-Петербурга, а также на территории Московской и Ленинградской областей, действуют особые условия ОСАГО.

По замыслу законодателей, увеличение лимита выплат при упрощенном оформлении ДТП снизит риски неверной оценки ущерба, а также позволит со временем плавно перейти к практике внедрения «безлимитного» европротокола на всей территории России.

За первые три квартала 2016 года только 30% страховых случаев при ДТП были урегулированы по европротоколу. Средняя сумма возмещения при этом была ниже 50 тысяч рублей, тогда как средний размер страхового возмещения по договору ОСАГО за те же три квартала составлял 65 тысяч рублей, -- такие данные приведены в пояснительной записке к законопроекту на сайте Госдумы.

Оформление документов при ДТП без участия сотрудников ГИБДД по-прежнему будет разрешено лишь в тех случаях, когда между участниками ДТП нет споров относительно обстоятельств инцидента или оценки ущерба. Эта норма закона продолжает действовать до 30 сентября 2019 года. С 1 октября 2019 года оформить европротокол при ДТП станет возможно и в случае наличия разногласий – они будут описываться в соответствующей форме бланка.

Сохраняются и другие ограничения применения европротокола. Согласно объяснениям Центробанка, выступающего регулятором в сфере ОСАГО, процедуру оформления извещения о ДТП без участия сотрудников ГИБДД допустимо применять в случаях столкновения только двух автомобилей (в том числе с прицепами), гражданская ответственность владельцев которых застрахована должным образом. Второе существенное ограничение – в результате аварии ущерб причинён лишь автотехнике, участвовавшей в ДТП, не другому имуществу, не жизни или здоровью людей.

Среди причин принятия поправки об увеличении лимита выплат по европротоколу пояснительная записка к законопроекту называет сложность точной оценки размера ущерба на месте аварии. А Российский союз автостраховщиков связывает негативное отношение к процедуре, ограничивающей максимальную сумму возмещения ущерба, с ухудшением положения с мошенничеством в сфере ОСАГО. РСА приводит пример с распространенной схемой обмана: выкуп прав требования к страховой с последующим обращением в суд. Сумма требований при этом может вырастать в разы.

В РФ по итогам 2017 года средняя выплата по ОСАГО составила 78 301 рубль (за 2016 год – 71 768 рублей). В 13 субъектах РФ средняя выплата выше 100 тысяч рублей. Это означает, что картина не меняется, мошенничество в ОСАГО усиливается, -- сообщает Российский союз автостраховщиков.

По сравнению с 2016 годом ситуация ухудшилась и в Свердловской области: в антирейтинге РСА в 2017 году регион поднялся с 32 места на 13. Лидер антирейтинга – Карачаево-Черкесия. На последнем месте Республика Алтай: ОСАГО-климат там благоприятен.

По итогам 2017 года отношение судебных требований к несудебным по ОСАГО в Свердловской области составило 18,6%, а отношение судебных расходов к сумме основного требования при этом составило 129% (против 96% в 2016 году). Договоров ОСАГО на территории региона в 2017 году было заключено на 4,1% меньше, чем в 2016. По мнению РСА это может свидетельствовать о росте рынка поддельных полисов, а также о нежелании автовладельцев страховать свою гражданскую ответственность. Штраф за езду без полиса ОСАГО в последние годы не менялся и составляет 800 рублей.

Повышение лимита выплат при упрощенном оформлении ДТП с 1 июня 2018 – одна из мер по улучшению репутации и популяризации ОСАГО. Ещё одним рычагом влияния на сферу автострахования может стать пакет поправок, предполагающих сокращение до суток минимального срока действия полиса ОСАГО и устанавливающих скидку в 10% при оформлении электронного полиса. В настоящее время он находится на рассмотрении в Госдуме.