Лжепредприниматель из Екатеринбурга обвиняется в краже 1,1 млн рублей у пенсионера
26 мая, 11:35Общество
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Екатеринбуржец обвиняется в том, что украл у 80-летнего мужчины и 84-летней женщины деньги на общую сумму 1,1 млн рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Житель Екатеринбурга предстанет перед судом за кражу 1,1 млн рублей у пенсионеров. В 2017 году обвиняемый познакомился с пожилым мужчиной на улице. Он рассказал пенсионеру, что занимается торговлей верхней одежды и ему необходимо найти место для хранения новой поставки товара.
Пенсионер пустил лжепредпринимателя в свою квартиру. Когда злоумышленник попросил денег, пожилой мужчина согласился их ему дать. Когда пенсионер начал доставать свои сбережения, обвиняемый оттолкнул его и силой забрал денежные средства.
Во второй раз житель уральской столицы совершил кражу 30 тыс. рублей у 84-летней женщины. В этот раз он действовал с сообщником, пишет «Екатеринбург-ТВ».
Мошенники обманули пенсионеров из Серова на 147 тыс. рублей.
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