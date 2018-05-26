Лжепредприниматель из Екатеринбурга обвиняется в краже 1,1 млн рублей у пенсионера

Житель Екатеринбурга предстанет перед судом за кражу 1,1 млн рублей у пенсионеров. В 2017 году обвиняемый познакомился с пожилым мужчиной на улице. Он рассказал пенсионеру, что занимается торговлей верхней одежды и ему необходимо найти место для хранения новой поставки товара.

Пенсионер пустил лжепредпринимателя в свою квартиру. Когда злоумышленник попросил денег, пожилой мужчина согласился их ему дать. Когда пенсионер начал доставать свои сбережения, обвиняемый оттолкнул его и силой забрал денежные средства.

Во второй раз житель уральской столицы совершил кражу 30 тыс. рублей у 84-летней женщины. В этот раз он действовал с сообщником, пишет «Екатеринбург-ТВ».

Мошенники обманули пенсионеров из Серова на 147 тыс. рублей.