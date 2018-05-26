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Новости Нижнего Тагила

Стоимость тагильского кинотеатра «Сталь» снижена до 6,23 млн рублей

26 мая 2018, 00:35Добавить новость
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В Нижнем Тагиле снижена стоимость здания на перекрестке ул. Металлургов, 18 и Гастелло, 2, в котором находится кинотеатр «Сталь». Теперь стоимость объекта составляет 6,23 млн рублей.

Согласно постановлению Администрации Нижнего Тагила об условии приватизации здания и участка земли под ним, его стоимость снижена до 6,23 млн рублей, ранее она составляла 7 млн рублей.

Величина повышения начальной цены составит 311 тыс. рублей, а задаток для участия в аукционе – 1,24 млн рублей.

В 2015 году стоимость здания составляла 10,5 млн рублей, в 2017 году - 7 млн рублей.

12 марта в Нижнем Тагиле за 70 млн рублей была продана «Тагилкнига».

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