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Новости Нижнего Тагила

Тагильчанка заплатит штраф в 6 тыс. рублей за продажу медали «30 лет Победы в ВОВ»

26 мая 2018, 12:45Добавить новость
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30-летняя жительница Нижнего Тагила признана виновной в попытке продажи медали СССР «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

25 мая мировой судья Тагилстроевского района Нижнего Тагила признал виновной женщину, которая пыталась сбыть госнаграду, и приговорил виновную к штрафу в 6 тыс. рублей.

Медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» является государственной наградой. Женщина продала медаль мужчине, который совершил покупку под контролем полицейских. Незаконная продажа или покупка официальных документов либо госнаград является преступлением, сообщает пресс-служба Нижнетагильской транспортной прокуратуры.

Екатеринбуржец пытался продать в интернете чужую медаль «Ветеран труда».

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