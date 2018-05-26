Тагильчанка заплатит штраф в 6 тыс. рублей за продажу медали «30 лет Победы в ВОВ»

30-летняя жительница Нижнего Тагила признана виновной в попытке продажи медали СССР «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

25 мая мировой судья Тагилстроевского района Нижнего Тагила признал виновной женщину, которая пыталась сбыть госнаграду, и приговорил виновную к штрафу в 6 тыс. рублей.



Медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» является государственной наградой. Женщина продала медаль мужчине, который совершил покупку под контролем полицейских. Незаконная продажа или покупка официальных документов либо госнаград является преступлением, сообщает пресс-служба Нижнетагильской транспортной прокуратуры.



Екатеринбуржец пытался продать в интернете чужую медаль «Ветеран труда».

