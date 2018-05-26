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Новости Нижнего Тагила

Житель Невьянска перед исчезновением ездил на концерт в Екатеринбург (ФОТО)

26 мая 2018, 15:00Добавить новость
город,Екатеринбург,Нижний Тагил,помощь,Россия,Свердловская область,розыск,пропал,Невьянск
Пропавший житель Невьянска, выпускник тагильского вуза Геннадий Горшенёв до сих пор не нашёлся. Стали известны новые подробности его исчезновения.

Молодой человек 22 мая ехал из Невьянска в Екатеринбург на концерт, рассказали TagilCity.ru люди, знакомые с ситуацией. В 19:52 он позвонил матери и сказал, что едет в электричке.

По прибытии в столицу Урала он написал сообщение, что доехал до Дома печати, примерно в 23:39.

Утром следующего дня, 23 мая, в 7:13 он также написал сообщение о том, что сел на электропоезд. После этого Геннадий с близкими не связывался, сейчас его телефон недоступен. Информатор сделал акцент на том, молодой человек перед исчезновением не звонил, а именно писал сообщения.


Волонтёры поискового отряда «Прорыв» призывают людей размещать листовки в Екатеринбурге, Невьянске и Нижнем Тагиле. 

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Фото: соцсеть ВКонтакте
© TagilCity.ru
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