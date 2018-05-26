Житель Невьянска перед исчезновением ездил на концерт в Екатеринбург (ФОТО)
26 мая, 15:00Общество
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Пропавший житель Невьянска, выпускник тагильского вуза Геннадий Горшенёв до сих пор не нашёлся. Стали известны новые подробности его исчезновения.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Молодой человек 22 мая ехал из Невьянска в Екатеринбург на концерт, рассказали TagilCity.ru люди, знакомые с ситуацией. В 19:52 он позвонил матери и сказал, что едет в электричке.
По прибытии в столицу Урала он написал сообщение, что доехал до Дома печати, примерно в 23:39.
Утром следующего дня, 23 мая, в 7:13 он также написал сообщение о том, что сел на электропоезд. После этого Геннадий с близкими не связывался, сейчас его телефон недоступен. Информатор сделал акцент на том, молодой человек перед исчезновением не звонил, а именно писал сообщения.
Волонтёры поискового отряда «Прорыв» призывают людей размещать листовки в Екатеринбурге, Невьянске и Нижнем Тагиле.
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Фото: соцсеть ВКонтакте
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