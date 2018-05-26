Житель Невьянска перед исчезновением ездил на концерт в Екатеринбург (ФОТО)

Молодой человек 22 мая ехал из Невьянска в Екатеринбург на концерт, рассказали TagilCity.ru люди, знакомые с ситуацией. В 19:52 он позвонил матери и сказал, что едет в электричке.

Утром следующего дня, 23 мая, в 7:13 он также написал сообщение о том, что сел на электропоезд. После этого Геннадий с близкими не связывался, сейчас его телефон недоступен. Информатор сделал акцент на том, молодой человек перед исчезновением не звонил, а именно писал сообщения.