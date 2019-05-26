Спутники Илона Маска пролетели в небе над Свердловской областью
Сегодня, 11:46ОбществоФото: spacex.com
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Астроном-любитель заснял на камеру, как в ночном небе над Свердловской областью пролетает «рой» спутников Starlink, запущенных в космос компанией Илона Маска, сообщает Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
В ночь на 26 мая спутники Starlink дважды пролетали над территорией Свердловской области. Их яркость позволяла наблюдать за полётом без использования астрономических приборов. Уральский астроном-любитель Илья Янковский заснял всё при помощи обычной камеры. С земли спутники во время передвижения напоминали комету или светящийся поезд.
Видео
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Видео: Илья Янковский
Спутники Starlink были запущены на орбиту Земли для того, чтобы обеспечить всех жителей планеты быстрым и дешёвым интернетом. Всего в рамках проекта планируется запустить 12 тыс. объектов.
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