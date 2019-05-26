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Спутники Илона Маска пролетели в небе над Свердловской областью
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Сообщение отправлено.
2019 05 26 11 43

Спутники Илона Маска пролетели в небе над Свердловской областью

Сегодня, 11:46ОбществоФото: spacex.com
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