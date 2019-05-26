Спутники Илона Маска пролетели в небе над Свердловской областью

В ночь на 26 мая спутники Starlink дважды пролетали над территорией Свердловской области. Их яркость позволяла наблюдать за полётом без использования астрономических приборов. Уральский астроном-любитель Илья Янковский заснял всё при помощи обычной камеры. С земли спутники во время передвижения напоминали комету или светящийся поезд.