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В Екатеринбурге прошел митинг против повышения цен за проезд в транспорте
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге прошел митинг против повышения цен за проезд в транспорте

Сегодня, 16:30ОбществоФото: nakanune.ru
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