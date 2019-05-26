В Екатеринбурге прошел митинг против повышения цен за проезд в транспорте
Жители Екатеринбурга, в том числе студенты, вышли 26 мая на митинг против повышения цен на проезд в общественном транспорте, сообщает Накануне.ру. С 15 мая стоимость поездки в метро выросла с 28 до 32 рублей за разовую поездку.
Днем в воскресенье у здания ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» собралось несколько десятков человек, чтобы выразить свое недовольство выросшими ценами на проезд в метро. Депутат Андрей Пирожков озвучил мнение, что «под шумок сквера администрация пытается провести антинародную реформу общественного транспорта».
После подорожания проезда в метро в Екатеринбурге озвучены планы по поднятию цен и на поездки в наземном транспорте. Митингующие свердловчане выступили с требованием не закладывать в стоимость поездок на общественном транспорте инвестиционную составляющую.
Напомним, в Екатеринбурге планируют обновить состав вагонов метро, для этого, по словам председателя РЭК Василия Гришанова, в тариф была заложена инвестиционная составляющая. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявлял, что часть в результате этого в метрополитене уральской столицы появятся как новые подвижные составы, так и будут капитально отремонтированы уже действующие.