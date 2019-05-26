В Екатеринбурге прошел митинг против повышения цен за проезд в транспорте

Днем в воскресенье у здания ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» собралось несколько десятков человек, чтобы выразить свое недовольство выросшими ценами на проезд в метро. Депутат Андрей Пирожков озвучил мнение, что «под шумок сквера администрация пытается провести антинародную реформу общественного транспорта».

После подорожания проезда в метро в Екатеринбурге озвучены планы по поднятию цен и на поездки в наземном транспорте. Митингующие свердловчане выступили с требованием не закладывать в стоимость поездок на общественном транспорте инвестиционную составляющую.