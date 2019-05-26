В Екатеринбурге в сквере у Театра драмы может поселиться стальной терьер

Екатеринбургский скульптор внимательно следил за протестными акциями против строительства храма на месте театрального сквера и изначально выступал за сохранение зелёной территории в первоначальном виде. В знак поддержки участников митингов Казанцев пообещал создать нового стального терьера и установить его на постамент среди деревьев.