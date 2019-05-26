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В Екатеринбурге в сквере у Театра драмы может поселиться стальной терьер
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге в сквере у Театра драмы может поселиться стальной терьер

Сегодня, 13:13ОбществоФото: ekburg.tv
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