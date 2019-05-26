В Екатеринбурге в сквере у Театра драмы может поселиться стальной терьер
Сегодня, 13:13ОбществоФото: ekburg.tv
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фотоссесия стального стаффордшинского терьера прошла в сквере у Театра драмы. Автор скульптуры Андрей Казанцев создал её для заказчика из США, но так как терьер привлёк внимание жителей города, он пообещал создать точно такого же для сквера у Драмы, сообщает «ЕТВ».
Сюжеты: Екатеринбург
Екатеринбургский скульптор внимательно следил за протестными акциями против строительства храма на месте театрального сквера и изначально выступал за сохранение зелёной территории в первоначальном виде. В знак поддержки участников митингов Казанцев пообещал создать нового стального терьера и установить его на постамент среди деревьев.
На прошлой неделе екатеринбургский дизайнер Дмитрий Фатхиев-Долохов заявил о выпуске значков «Скверу быть», которые будут посвящены протестным акциям. Количество пинов будет ограничено 100 штуками и их получат бесплатно те, кто поддерживал митинги.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей