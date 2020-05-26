Екатеринбуржец предстанет перед судом за незаконный вывод 1,7 млрд рублей за рубеж

Гражданину предъявлено обвинение по пункту «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ (Совершение переводов в иностранной валюте и валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По данным следствия, в 2013–2014 года обвиняемым совершались переводы за границу по подложным документам. Он предоставлял ложную информацию об основаниях, целях и назначении переводов. Кроме того, обвиняемый действовал вместе с сообщниками. В отношении них расследуется отдельное уголовное дело.

Для совершения операций регистрировались номинальные организации, а также их руководители, открывались счета в банках по подложным документам.