Екатеринбуржец предстанет перед судом за незаконный вывод 1,7 млрд рублей за рубеж
Сегодня, 09:02ОбществоФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге 39-летний местный житель предстанет перед судом. Он обвиняется в незаконном выводе 1,7 миллиарда рублей за границу, сообщает Znak.
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Гражданину предъявлено обвинение по пункту «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ (Совершение переводов в иностранной валюте и валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
По данным следствия, в 2013–2014 года обвиняемым совершались переводы за границу по подложным документам. Он предоставлял ложную информацию об основаниях, целях и назначении переводов. Кроме того, обвиняемый действовал вместе с сообщниками. В отношении них расследуется отдельное уголовное дело.
Для совершения операций регистрировались номинальные организации, а также их руководители, открывались счета в банках по подложным документам.
Материалы дела были переданы в суд на рассмотрение. Кроме того, на имущество обвиняемого наложен арест.
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