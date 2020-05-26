Курс на диверсификацию. Главы Архангельской области и НАО рассказали о планах
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа сообщили, что уже разрабатывается программа, направленная на совместное социально-экономическое развитие регионов.
На трехстороннем совещании, которое провел полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, присутствовали врио главы Архангельской области Александр Цыбульский и врио главы НАО Юрий Бездудный. Речь на встрече шла о том, что необходимо направить все усилия на подготовку экономического раздела программы по экономической интеграции регионов.
Цыбульский заметил, что меры, которые разрабатываются в данный момент, должны прежде всего повысить социально-экономическое положение обоих субъектов. Также в приоритете экономическая интеграция и новые рабочие места для местных жителей.
Отметил руководитель Архангельской области и сильную зависимость НАО от природопользования. Также он выразил заинтересованность в диверсификации экономики округа.
В свою очередь Юрий Трутнев подчеркнул, что главная задача этой программы – улучшение жизни людей, пишет karelinform.ru.
Напомним, 13 мая главы регионов подписали меморандум, в котором предполагается слияние НАО и Архангельской области. При этом отмечается, что окончательное решение будет принято после референдума, в котором примут участие жители двух регионов.
По словам Цыбульского, никто не ставит задачу приурочить референдум к конкретной дате. Более того, объединение – не самоцель, а средство, которое должно улучшить качество жизни в этих регионах. Их надо активно развивать, в том числе за счет участия в различных общероссийских проектах. И если на каком-то этапе станет ясно, что дальнейшее развитие возможно только после слияния в один субъект Российской Федерации, тогда вопрос вынесут на народное голосование.