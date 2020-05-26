На Урале суд выпустил из СИЗО студента, обвиняемого в убийстве 15-летней школьницы
Студенту колледжа, обвиняемому в убийстве несовершеннолетней, умершей от ножевых ранений, изменили меру пресечения на подписку о невыезде, сообщил ТАСС.
5 ноября 2019 года в районе Уралмаш города Екатеринбург в ходе массовой драки 15-летняя девушка получила ножевые ранения, не совместимые с жизнью. Позже пострадавшая скончалась в больнице. По факту гибели следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство». В совершении преступления обвиняют 18-летнего учащегося колледжа, который был заключен под арест.
Следователь изменил меру пресечения для подсудимого без ходатайства в суд. Непосредственно в суд дело поступило с квалификацией действий по ст. 107 ч. 1 УК РФ («Убийство, совершенное в состоянии аффекта»), хотя изначально студент обвинялся по статье 105 УК РФ.
Также стало известно об обращении подсудимого с ходатайством о рассмотрении дела в особом порядке. Но дело будет рассмотрено в общем порядке на закрытом судебном заседании, так как пострадавшая не достигла совершеннолетнего возраста.
Напомним, инцидент произошел в ноябре 2019 года. 15-летняя девочка скончалась в результате ножевого ранения, полученного ей в драке. Она не обратилась за помощью к медикам, а легла спать. Медикам спасти ее не удалось. Обвиняемый в убийстве студент Лев Романов находился в СИЗО. Он пытался обжаловать арест, но суд отказал в ходатайстве.