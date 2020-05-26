Самоизоляция, день пятьдесят шестой. Что происходит в Нижнем Тагиле

За минувшие сутки в Нижнем Тагиле не было подтверждено ни одного нового случая заболевания коронавирусом. До этого в течение восьми дней количество зараженных увеличивалось. Так, число заразившихся сохраняется на уровне 119 человек.

В Свердловской области больницам были разрешены плановые приемы. Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков подписал соответствующий приказ, в котором также даются разъяснения по работе больниц.

В Свердловской области больницам разрешили начать плановые приемы в период пандемии

В Нижнем Тагиле продолжают проводиться рейдовые мероприятия по проверке соблюдения гражданами введенных ограничений. Так, за прошедшие выходные было составлено порядка 200 протоколов за нарушение режима самоизоляции.

В Нижнем Тагиле за выходные выявлено больше 200 нарушителей самоизоляции

Тагильчане активно обращаются к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву в комментариях к его постам в Instagram.

Так, одна из тагильчанок поинтересовалась, почему работают крупные торговые сети, в которых проходимость как в торговых центрах, а сами ТЦ закрыты.

Комментарий о ТЦ Фото: личная страница Instagram Евгения Куйвашева

Другая девушка попросила обратить внимание на вокзал Нижнего Тагила, где работают все павильоны.

Комментарий о вокзале Фото: личная страница в Instagram Евгения куйвашева

Еще одна подписчица спросила, почему поликлиника № 2 на Комсомольской не пускает пациентов и не принимает анализы.

Комментарий о поликлиниках Фото: личная страница в Instagram Евгения куйвашева

Пресс-служба администрации Нижнего Тагила сообщает, что в среду, 27 мая, реставратором Владимиром Бекетовым будет проведена в прямом эфире экскурсия по скверу советской культуры, который находится на территории Нижнетагильского музея изобразительных искусств. Мероприятие пройдет в режиме онлайн-трансляции на странице музея во «Вконтакте» и в Instagram.

27 мая отмечая общероссийский день библиотек. В 2020 году Центральная городская библиотека Нижнего Тагила предлагает провести в этот день онлайн-марафон. Предлагается ознакомиться с библиотеками города, поучаствовать в литературных играх, тестах и викторинах, а также смастерить интересные поделки. Полная программа мероприятия представлена на сайте Центральной библиотеки.

Индекс самоизоляции в Нижнем Тагиле, по данным Яндекса, на 19.00 составляет 2,3 балла. В течение дня индекс держится на уровне от 1,5 до 1,8 баллов. Это означает, что на улицы выходит много людей. Напомним, что информация сервисом предоставляется для ознакомления. Она не может быть использована для средней оценки количества людей на улицах.

Индекс самоизоляции в Нижнем Тагиле Фото: Яндекс

В Свердловской области впервые за все время пандемии коронавируса количество выздоровевших пациентов превысило число заболевших. Так, за сутки было выявлено 207 новых случаев заражения, а число выписанных из больниц пациентов составило 229 человек. Общее количество заболевших в регионе составляет 4190 человек. Кроме того, подтверждено два новых летальных случая. Всего от коронавируса в регионе скончались 20 человек.