Следствие проверит склад «Красное и Белое» в Екатеринбурге после вспышки COVID-19
В Екатеринбурге против владельцев склада ООО «Абсолют», который занимается доставкой продукции в магазины сети «Красное и Белое», может быть возбуждено уголовное дело, сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства Свердловской области.
Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга просит следствие провести проверку и выяснить, имеется ли в факте массового заболевания сотрудников склада признаки преступления по статье 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание»).
В ведомстве уточнили, что проверка по данному факту уже инициирована, но какой именно орган ее проводит, не уточняется.
О вспышке коронавируса на складе ООО «Абсолют» стало известно в середине мая. Заболевание было выявлено у 170 человек. В общей сложности на складе трудится 870 человек. Все они протестированы на наличие коронавируса. Ранее управление Роспотребнадзора направило иск в суд с требованием приостановить деятельность склада из-за обнаруженных нарушений. В частности, отмечается недостаток средств защиты для сотрудников и отсутствие бактерицидных ламп, а также температурного контроля.