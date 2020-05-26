Следствие проверит склад «Красное и Белое» в Екатеринбурге после вспышки COVID-19

В ведомстве уточнили, что проверка по данному факту уже инициирована, но какой именно орган ее проводит, не уточняется.

О вспышке коронавируса на складе ООО «Абсолют» стало известно в середине мая. Заболевание было выявлено у 170 человек. В общей сложности на складе трудится 870 человек. Все они протестированы на наличие коронавируса. Ранее управление Роспотребнадзора направило иск в суд с требованием приостановить деятельность склада из-за обнаруженных нарушений. В частности, отмечается недостаток средств защиты для сотрудников и отсутствие бактерицидных ламп, а также температурного контроля.