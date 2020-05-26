Сотрудники белгородской фабрики «Славянка» жалуются на условия труда

По словам одного из занятых на производстве сотрудников «Славянки», во время разгрузки мешков с сахаром он сорвал живот и получил воспаление желчного пузыря, однако его принудили доработать до конца смены, отказавшись вызывать скорую. При этом в договорах работников отсутствует положение о доплатах за вредность труда, сообщает bel.ru.

Примечательно, что недовольство заработной платой в этой компании выражается который раз. В прошлом году рабочие ООО «Полиграфия-Славянка» возмущались условиями работы и зарплатой, урезанной на двадцать процентов. Перемены были связаны с участием в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости».

Ситуацию в разы усугубила пандемия COVID-19 — работников «Славянки» перевели на неполный рабочий день с уменьшением заработной платы. Все это, с учетом отсутствия каких-либо официальных приказов, полностью противоречит предписанию президента России.

Отмечается, что скандал, в центре которого оказывается компания, не является первым: в прошлом году белорусские специалисты по качеству взяли пробы партии одного из продуктов. Они обнаружили там кишечную палочку. Помимо того, фирму не раз уличали в загрязнении реки Осколец, куда она сливает отходы.