Сотрудники белгородской фабрики «Славянка» жалуются на условия труда
Работники кондитерской фабрики «Славянка» считают несправедливым снижение уровня зарплат на фоне непригодных условий труда в компании, один из владельцев которой — зампредседателя комитета Белгородской областной Думы по экономике, промышленности и предпринимательству Сергей Гусев.
По словам одного из занятых на производстве сотрудников «Славянки», во время разгрузки мешков с сахаром он сорвал живот и получил воспаление желчного пузыря, однако его принудили доработать до конца смены, отказавшись вызывать скорую. При этом в договорах работников отсутствует положение о доплатах за вредность труда, сообщает bel.ru.
Примечательно, что недовольство заработной платой в этой компании выражается который раз. В прошлом году рабочие ООО «Полиграфия-Славянка» возмущались условиями работы и зарплатой, урезанной на двадцать процентов. Перемены были связаны с участием в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости».
Ситуацию в разы усугубила пандемия COVID-19 — работников «Славянки» перевели на неполный рабочий день с уменьшением заработной платы. Все это, с учетом отсутствия каких-либо официальных приказов, полностью противоречит предписанию президента России.
Отмечается, что скандал, в центре которого оказывается компания, не является первым: в прошлом году белорусские специалисты по качеству взяли пробы партии одного из продуктов. Они обнаружили там кишечную палочку. Помимо того, фирму не раз уличали в загрязнении реки Осколец, куда она сливает отходы.
Отмечается, что в 2018 году персональный доход Гусева за год преодолел порог почти в три миллиарда рублей. Представленная сумма в сто пятьдесят раз больше, чем вместе заработали Владимир Путин и Дмитрий Медведев.