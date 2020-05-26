В Екатеринбурге появилось граффити с благодарностью врачам в борьбе с коронавирусом
Сегодня, 19:36ОбществоФото: Е1.ru
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Сегодня, 26 мая, в Екатеринбурге закончилась работа над граффити с благодарностью всем врачам, борющимся с COVID-19. Рисунок появился напротив ЦГБ № 40, где лечатся пациенты с коронавирусом, пишет Е1.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
На граффити изображена девушка-врач в медицинской маске, а внизу надпись: «Спасибо за отвагу и труд».
По словам инициатора создания рисунка Анастасии Немец, эскиз работы готовился месяц. Изначально задумывалось, что изображение станет благодарностью врачам во время начала выхода из самоизоляции. Эскиз был назван «Виктория» — как символ победы жизни над вирусом.
Кроме того, рисунок напоминает горожанам о необходимости носить маски и соблюдать рекомендованный режим самоизоляции.
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В Екатеринбурге появилось граффити с благодарностью врачам в борьбе с коронавирусом
Фото: е1.ru
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