В Екатеринбурге появилось граффити с благодарностью врачам в борьбе с коронавирусом

На граффити изображена девушка-врач в медицинской маске, а внизу надпись: «Спасибо за отвагу и труд».

По словам инициатора создания рисунка Анастасии Немец, эскиз работы готовился месяц. Изначально задумывалось, что изображение станет благодарностью врачам во время начала выхода из самоизоляции. Эскиз был назван «Виктория» — как символ победы жизни над вирусом.

Кроме того, рисунок напоминает горожанам о необходимости носить маски и соблюдать рекомендованный режим самоизоляции.