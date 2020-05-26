В Екатеринбурге продлен арест обвиняемым в убийстве 9-летнего мальчика сектантам
Сегодня, 17:04ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге суд Ленинского района на три месяца продлил срок ареста сектантам, которые обвиняются в убийстве девятилетнего мальчика, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
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Глава секты «Ученики Христа» Земфира Гайнуллина и ее последователь, который также является отцом погибшего ребенка, пробудут в СИЗО до 26 августа.
Напомним, тело мальчика было найдено в ноябре прошлого года в лесополосе Чкаловского района Екатеринбурга после звонка на телефон доверия СКР. Позже стало известно, что к убийству ребенка может быть причастен его отец, который входил в секту «Ученики Иисуса Христа». Вместе с ним была задержана глава секты Гайнуллина, которая, по некоторым данным, после смерти пыталась оживить мальчика, а когда поняла, что это невозможно, посоветовала родителям избавится от тела.
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