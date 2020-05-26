В Екатеринбурге продлен арест обвиняемым в убийстве 9-летнего мальчика сектантам

Напомним, тело мальчика было найдено в ноябре прошлого года в лесополосе Чкаловского района Екатеринбурга после звонка на телефон доверия СКР. Позже стало известно, что к убийству ребенка может быть причастен его отец, который входил в секту «Ученики Иисуса Христа». Вместе с ним была задержана глава секты Гайнуллина, которая, по некоторым данным, после смерти пыталась оживить мальчика, а когда поняла, что это невозможно, посоветовала родителям избавится от тела.