В Екатеринбурге прокуратура проверила склад «Красное и Белое» из-за вспышки COVID-19

В общей сложности, по данным регионального Роспотребнадзора, на складе насчитывается 870 сотрудников, из них 509 жителей Екатеринбурга и 361 житель Свердловской области. Кроме того, ранее Евгений Куйвашев заявил, что больше всего зараженных сотрудников сети — трудовые мигранты, проживающие в Железнодорожном районе.

В середине мая стало известно о вспышке заболевания коронавируса на складе «Красное и Белое» в Екатеринбурге. Инфекция была подтверждена у 170 человек. После этого по всей области прошли проверки в филиалах сети. По результатам были выявлены нарушения санбезопасности. Кроме того, на соучредителя сети магазинов Роспотребнадзор подал в суд с требованием приостановить работу склада.