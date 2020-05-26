В Нижнем Тагиле в начале июня начнется ремонт моста на проспекте Мира
Сегодня, 18:03ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле подписан контракт на ремонт путевода по проспекту Мира, ведущего также через улицу Серова. Подрядчиком выступит ООО «УБТ-Сервис», сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам директора компании Гаджи Абдулова, работы начнутся в начале июня. Первым этапом будет демонтаж дорожного покрытия, трамвайных рельсов и других железобетонных конструкций моста. После чего в июле начнутся работы по реконструкции его опор и пролетных строений.
В августе рабочие приступят к организации проезжей части моста — устройству водоотвода, гидроизоляции и установке стальных перил. Особое внимание будет уделено переустройству участков сопряжения путепровода с автодорогой, включая деформационные швы.
На завершающем этапе будут смонтированы 12 светильников для освещения моста.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей