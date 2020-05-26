В Нижнем Тагиле в начале июня начнется ремонт моста на проспекте Мира

По словам директора компании Гаджи Абдулова, работы начнутся в начале июня. Первым этапом будет демонтаж дорожного покрытия, трамвайных рельсов и других железобетонных конструкций моста. После чего в июле начнутся работы по реконструкции его опор и пролетных строений.