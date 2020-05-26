В Нижнем Тагиле за выходные выявлено больше 200 нарушителей самоизоляции

Проверки прошли в торговых точках и общественном транспорте на соблюдением масочного режима. Было установлено, что большинство граждан носят маски, либо надевают их при входе в магазин или транспорт. В отношении тех, кто не соблюдает правила безопасности составляются административные протоколы, которые впоследствии рассматриваются судами.

Кроме того, проверки прошли в торговых точках на соблюдение ограничений по продаже алкоголя в период пандемии коронавиурса. Установлено, что в крупных торговых сетях нарушений нет, но в некоторых небольших магазинах они имеются.

Так, в одном из магазинов на улице Пархоменко, в 9.00 продавец продала покупателю бутылку пива. При этом, она отрицала факт незаконной продажи. Ее поддержал владелец магазина, появившийся во время составления протокола. Однако после сравнения номера партии на бутылках в магазине с той, что была у покупателя, конфликт угас.