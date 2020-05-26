В Свердловской области больницам разрешили начать плановые приемы в период пандемии
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков подписал приказ об алгоритме работы больниц региона, которые оказывают плановую помощь во время пандемии. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.
Согласно документу, больницы могут возобновить приемы в условиях дневного стационара, но с учетом эпидемиологической обстановки.
Больницам необходимо усилить контроль за направлением пациентов на госпитализацию, а также на проведение таких исследований как КТ, МРТ и УЗИ. Для онкобольных, пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и эндокринной системы, находящимся на диализе, беременным, роженицам и новорожденным помощь должна оказываться в полном объеме.
Так, поликлиники могут принимать пациентов в будни с 8.00 до 20.00, а в выходные и праздничные дни пациентов с острыми болями и обострениями хронических заболеваний с 8.00 до 15.00. Выездные бригады неотложной помощи могут работать с 8.00 до 20.00, а регистратуры должны начинать работать с 7.30.
Отдельно больницы должны вести прием пациентов старше 65 лет с хроническими заболеваниями. Для этого должны быть поделены потоки времени. При этом, пациенты из группы риска (сахарный диабет, болезни систем кровообращения, органов дыхания, онкология), в том числе и дети должны приниматься на дому. Для этого в больницах формируются мобильные бригады.
Также поликлиники должны сформировать отдельные бригады для работы с пациентами с подозрением на коронавирус, в том числе и контактными. Для оказания помощи может использоваться телемедицина или программы для видеосвязи.
Однако плановую медицинскую помощь для прохождения профосмотров детей перед школами и детскими садами не возобновили. Это будет возможно только после того, как ограничения будут смягчены.
Напомним, что в Свердловской области подтверждено более четырех тысяч случаев заражения коронавирусом. На данный момент режим самоизоляции продлен до 1 июня.