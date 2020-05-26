В Свердловской области больницам разрешили начать плановые приемы в период пандемии

Согласно документу, больницы могут возобновить приемы в условиях дневного стационара, но с учетом эпидемиологической обстановки.

Больницам необходимо усилить контроль за направлением пациентов на госпитализацию, а также на проведение таких исследований как КТ, МРТ и УЗИ. Для онкобольных, пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и эндокринной системы, находящимся на диализе, беременным, роженицам и новорожденным помощь должна оказываться в полном объеме.

Так, поликлиники могут принимать пациентов в будни с 8.00 до 20.00, а в выходные и праздничные дни пациентов с острыми болями и обострениями хронических заболеваний с 8.00 до 15.00. Выездные бригады неотложной помощи могут работать с 8.00 до 20.00, а регистратуры должны начинать работать с 7.30.

Отдельно больницы должны вести прием пациентов старше 65 лет с хроническими заболеваниями. Для этого должны быть поделены потоки времени. При этом, пациенты из группы риска (сахарный диабет, болезни систем кровообращения, органов дыхания, онкология), в том числе и дети должны приниматься на дому. Для этого в больницах формируются мобильные бригады.

Также поликлиники должны сформировать отдельные бригады для работы с пациентами с подозрением на коронавирус, в том числе и контактными. Для оказания помощи может использоваться телемедицина или программы для видеосвязи.

Однако плановую медицинскую помощь для прохождения профосмотров детей перед школами и детскими садами не возобновили. Это будет возможно только после того, как ограничения будут смягчены.