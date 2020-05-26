В Свердловской области зарегистрированные до 1 мая самозанятые получат выплаты

Согласно решению губернатора региона Евгения Куйвашева, данная группа плательщиков налога была добавлена в список тех, кто имеет право на получение безвозмездной материальной помощи.

Заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев рассказал, что от Управления Федеральной налоговой службы по региону был получен реестр второй группы самозанятых, а также настроена техническая возможность для приема заявлений. Он отметил, что с 25 мая все самозанятые, зарегистрированные в области на 1 мая, могут подать заявление на получение выплаты в пять тысяч рублей.

При этом, те, кто зарегистрирован до 1 апреля и на 1 мая не снялись с учета, могут также подать заявление. В общей сложности им полагается 10 тысяч рублей.

Подать заявление можно на сайте областного фонда поддержки предпринимательства. В течение трех рабочих дней данные будут переданы в ФНС, еще в течение трех-пяти рабочих дней будет проведена проверка данных. Когда информация будет подтверждена, в течение трех рабочих дней самозанятому будет переведена выплата.