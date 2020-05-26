Владимир Путин назначил дату проведения парада Победы

Мы сделaем это 24 июня, в дeнь, когда в 1945 году сoстоялся легeндарный, истoрический пaрад победитeлей,отметил президент.

Он поручил министру обороны Сергею Шойгу провести шествие войск с максимальной безопасностью для здоровья граждан. При этом Путин не уточнил, будут ли на параде присутствовать зрители.